Berrak Tüzünataç gizemli bir erkek arkadaşıyla yakalandı

Kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık aşkını geçtiğimiz ay bitiren Berrak Tüzünataç, teselli turuna çıktı. Güzel oyuncu, önceki akşam Nişantaşı'nda eğlencedeydi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık aşkını geçtiğimiz ay bitiren Berrak Tüzünataç, teselli turuna çıktı. Güzel oyuncu, önceki akşam Nişantaşı'nda eğlencedeydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.