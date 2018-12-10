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  • 10.12.2018
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Berrak Tüzünataç gizemli bir erkek arkadaşıyla yakalandı

Üç yıllık sevgilisi Birkan Sokullu’dan geçtiğimiz ay ayrılan Berrak Tüzünataç, önceki akşam teselli turuna çıktı. Güzel oyuncu, eğlendiği gizemli erkek arkadaşıyla da takside yakalandı.



Kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık aşkını geçtiğimiz ay bitiren Berrak Tüzünataç, teselli turuna çıktı. Güzel oyuncu, önceki akşam Nişantaşı'nda eğlencedeydi.

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