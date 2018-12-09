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  • 09.12.2018
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Türk şıklığı

Türk şıklığı
Selma Çilek, başarısıyla göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Daha önce İngiliz şarkıcı Dua Lipa'yı giydiren tasarımcı, bu kez de ABD'li oyuncu Olivia Wilde'ın radarına girdi. Güzel oyuncu, geçtiğimiz akşam Los Angeles'taki bir partide Çilek imzalı 3 bin 600 liralık kırmızı takımıyla göz kamaştırdı.



Sosyetik tasarımcıya sosyal medyada tebrik yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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