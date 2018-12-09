Türk şıklığı

başarısıyla göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Daha öncegiydiren tasarımcı, bu kez deGüzel oyuncu, geçtiğimiz akşamimzalı 3 bin 600 liralık kırmızı takımıyla göz kamaştırdı.Sosyetik tasarımcıya sosyal medyada tebrik yağdı.