sevgilisi Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü iddia edip savcılığa giden Sıla, yeniden gecelere aktı...Kız arkadaşlarıyla çıktığı eğlence gecesinde, oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı olayın izlerini silmeye çalıştı.Yaklaşık üç saat kaldığı mekanda bol bol eğlenen şarkıcının, mekan çıkışı ağzını bıçak açmadı.