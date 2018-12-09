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  • 09.12.2018
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Sıla gecelere aktı! 'la ilgili soruları yanıtlamadı

’dan şiddet gördüğünü söyleyen Sıla, ayrılıktan sonra ilk kez fotoğraflandı. Muhabirleri görünce kasılan ünlü şarkıcının suratı asıldı. Mahkemeyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.



Eski sevgilisi Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü iddia edip savcılığa giden Sıla, yeniden gecelere aktı... Sıkıntılı günler geçiren ünlü şarkıcı, önceki akşam soluğu müdavimi olduğu Asmalımescit'te aldı. Kız arkadaşlarıyla çıktığı eğlence gecesinde, oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı olayın izlerini silmeye çalıştı. Felekten bir gece çaldı. Yaklaşık üç saat kaldığı mekanda bol bol eğlenen şarkıcının, mekan çıkışı ağzını bıçak açmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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