Keyif zirvesi

Magazin dünyasının ünlüleri kar sezonunu önceki gün Erzurum'da açtı. İkoncan İvana Sert ile oyuncu Çiğdem Batur'un da aralarında olduğu isimler, Palandöken'deki Sway Hotels'de kayak keyfi yaptı.
İvana Sert, karın tadını 11 yaşındaki oğlu Kayon Ateş ile çıkardı. Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Onur Gülmek ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Çiğdem Batur ise ayrılık acısını kar tatilinde atlatmaya çalıştı.
İvana Sert, karın tadını 11 yaşındaki oğlu Kayon Ateş ile çıkardı. Geçtiğimiz günlerde nişanlısı Onur Gülmek ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Çiğdem Batur ise ayrılık acısını kar tatilinde atlatmaya çalıştı.
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