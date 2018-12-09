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  • 09.12.2018
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Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
ATV'de yayınlanan Şahin Tepesi dizisi ile ekranlarda yer alan genç oyuncu Mustafa Mert Koç (24), önceki gün İstinye- Park'taydı. Markalar Sokağı'nda aracını valelere teslim eden yakışıklı oyuncu, Zuma Restoran'a geçerek kendisini bekleyen dostları ile öğle yemeği yedi. Yemek sonrası da alışverişe çıktı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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