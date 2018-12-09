Aşkı kabardı!

Sık sık hakkında eşi Chloe Loughnan ile ayrılacakları yönünde haberler çıkan Serdar Ortaç, önceki akşam aşka geldi. Ekim'de Miami'de kaza geçiren eşinin yanına gitmediği için İrlandalı modelle boşanacakları konuşulan ünlü popçu, Chloe ile fotoğrafını paylaşıp adeta dedikodulara yanıt verdi.
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