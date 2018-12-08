Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.12.2018
  • Gazete

Tara de Vries'a annesi 'dan övgü

, ülkemizi ’te temsil etmek için Tayland’a giden kızına övgüler dizdi. “Yolu hep açık olsun kuzumun” dedi.

Ana övgü
1992 Türkiye Güzeli 'ın kızı Tara de Vries (19), 2018'de ikinci seçildi. Tescilli güzel, geçtiğimiz günlerde 17 Aralık'ta düzenlenecek 'te ülkemizi temsil etmek için Tayland'a gitti. Bangkok'ta çekildiği fotoraflarını Instagram'dan paylaşarak hayranlarını sevindirdi. Tara'nın annesi Kaymaz da sosyal medya hesabından kızına övgüler dizdi. Kaymaz, kızına "Tara'yı takip etmek zorlaşıyor. Bangkok'taki tapınaklar gezildi ve kumsala inildi. Nasıl keyif alıyorum bir genç kızın bu güzel tecrübesinden... Gözlerim doluyor. Hedef değil, yolculuktur esas olan. Yolu hep açık olsun kuzumun" mesajını gönderdi.



Tara de Vries
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTara de Vries'a annesi Özlem Kaymaz'dan övgü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar