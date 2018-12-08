1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries (19), Miss Turkey 2018'de ikinci seçildi. Tescilli güzel, geçtiğimiz günlerde 17 Aralık'ta düzenlenecek Miss Universe'te ülkemizi temsil etmek için Tayland'a gitti. Bangkok'ta çekildiği fotoraflarını Instagram'dan paylaşarak hayranlarını sevindirdi. Tara'nın annesi Kaymaz da sosyal medya hesabından kızına övgüler dizdi. Kaymaz, kızına "Tara'yı takip etmek zorlaşıyor. Bangkok'taki tapınaklar gezildi ve kumsala inildi. Nasıl keyif alıyorum bir genç kızın bu güzel tecrübesinden... Gözlerim doluyor. Hedef değil, yolculuktur esas olan. Yolu hep açık olsun kuzumun" mesajını gönderdi.
Tara de Vries
Tara de Vries
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