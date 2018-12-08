Sabancı’nın sanat tutkusu!

Magazin gündeminden düşmeyen Hacı Sabancı, sevgilisi Nazlı Kayı ile birlikte sanat fuarı Art Basel Miami Beach'e gitti. Çifte Hacı Sabancı'nın kardeşi Hakan Sabancı da eşlik etti. Hakan Sabancı'nın bir eserin önünde selfie çekmesi ve iskeletin yanında poz verip "Gelecekteki halim" demesi dikkat çekti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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