Burak Özçivit'in kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in hamilelik haberi, Orta Doğu'da da olay yarattı. Arap ülkelerinde geniş hayran kitlesine sahip olan ünlü çift için Dubaili firmalar da reklam yarışına girdi.

Birçok marka, ikiliyi reklamlarında oynatmak için kesenin ağzını açtı. Hatta Arap ülkelerinde çok satan bir dergi de ikilinin bebeklerinin ilk fotoğrafını yayınlamak için çifte 1 milyon dolar teklif etti.

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