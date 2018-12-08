'Köprü ve Ötesi' isimli projeyle Avrupa ülkelerinde konser serisine başlayacak olan Ahmet Koç, bağlamasıyla Mozart, Vivaldi gibi ölümsüz isimlerin eserlerine hayat verecek. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, katkılarıyla hazırlanan konserler milli enstrümanımızı Avrupalı müzikseverlerle buluşturacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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