Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.12.2018
  • Gazete

bağlamayla Mozart çalacak

Bağlamayla Mozart çalacak
'Köprü ve Ötesi' isimli projeyle Avrupa ülkelerinde konser serisine başlayacak olan Ahmet Koç, bağlamasıyla Mozart, Vivaldi gibi ölümsüz isimlerin eserlerine hayat verecek. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kültür ve Bakanlığı, katkılarıyla hazırlanan konserler milli enstrümanımızı Avrupalı müzikseverlerle buluşturacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAhmet Koç bağlamayla Mozart çalacak
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar