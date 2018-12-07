Ünlü sanatçı Özcan Deniz, dün 9. ayını dolduran minik oğlu Kuzey'le selfie'sini Instagram'da paylaştı. 46 yaşındaki ünlü sanatçının oğluyla bu pozu beğeni rekoru kırdı. Deniz'in paylaşımına "Özcan'ın şekeri" yorumu yapıldı. Minik Kuzey'in, annesi Feyza Deniz'e olan benzerliği de dikkat çekti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.