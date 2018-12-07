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  • 07.12.2018
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'in şekeri

Özcanın şekeri
Ünlü sanatçı , dün 9. ayını dolduran minik oğlu Kuzey'le selfie'sini Instagram'da paylaştı. 46 yaşındaki ünlü sanatçının oğluyla bu pozu beğeni rekoru kırdı. Deniz'in paylaşımına "Özcan'ın şekeri" yorumu yapıldı. Minik Kuzey'in, annesi Feyza Deniz'e olan benzerliği de dikkat çekti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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