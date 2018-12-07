dönemin en popüler isimlerindenkendi gibi oyuncuyaşadığı uzun süneli aşkını maziye gömdü. Haziran'da ayrılan ikiliden Develi, önceki akşamki bir davettededi.kendisine çok yakıştırdığı Deniz'le 3 yıllık aşkını bitiren 25 yaşındaki güzel oyuncu,Bu arada eski aşıklar, aynı saatte gerçekleşen iki farklı davette boy gösterdi.İkili, ayrılıklarıyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.