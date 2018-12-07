Son dönemin en popüler isimlerinden Büşra Develi, kendi gibi oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı uzun süneli aşkını maziye gömdü. Haziran'da ayrılan ikiliden Develi, önceki akşamki bir davette "Barışmamız söz konusu değil" dedi.
Hayranlarının kendisine çok yakıştırdığı Deniz'le 3 yıllık aşkını bitiren 25 yaşındaki güzel oyuncu, Burak defterini kapattığını kanıtladı. Bu arada eski aşıklar, aynı saatte gerçekleşen iki farklı davette boy gösterdi.
İkili, ayrılıklarıyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Doğan SAVAŞ
Hayranlarının kendisine çok yakıştırdığı Deniz'le 3 yıllık aşkını bitiren 25 yaşındaki güzel oyuncu, Burak defterini kapattığını kanıtladı. Bu arada eski aşıklar, aynı saatte gerçekleşen iki farklı davette boy gösterdi.
İkili, ayrılıklarıyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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