Sosyal medyada ünlü kadınlara özellikle hemcinsleri tarafından yapılan 'kadına şiddet' niteliğindeki yorumların hedefinde önceki gün ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan vardı. Geçtiğimiz günlerde eşinin düzenlediği partide 33. yaşını kutlayan sosyetik güzeli, Selin İmer, Zeynep Çarmıklı ve Beliz Mercan gibi dostları yalnız bırakmadı.
ÇİRKİN SÖZLER!
Partiye katılan konuklar, geceden bol bol paylaşım yaptı. Bir takipçi ise Doğan'ın fotoğrafının altına "Kezolar, hep bir arada" diye yorum yaptı. İki ay önce anne olan sosyetik güzel, bu çirkin yoruma "Keşke seni de çağırsaymışız" diye karşılık vererek takipçiye golünü attı.
TEPKİSİZ KALMADI
Sosyal medyada nadiren paylaşım yapan Aslıhan Turan, kendisini ve arkadaşlarını eleştiren bu yoruma kayıtsız kalmadı.
AMAN ARDA GÖRMESİN!
Sosyetik güzele hemcinsi tarafından yapılan bu çirkin yorum, "Aman Arda görmesin" dedirtti.
ÇİRKİN SÖZLER!
Partiye katılan konuklar, geceden bol bol paylaşım yaptı. Bir takipçi ise Doğan'ın fotoğrafının altına "Kezolar, hep bir arada" diye yorum yaptı. İki ay önce anne olan sosyetik güzel, bu çirkin yoruma "Keşke seni de çağırsaymışız" diye karşılık vererek takipçiye golünü attı.
TEPKİSİZ KALMADI
Sosyal medyada nadiren paylaşım yapan Aslıhan Turan, kendisini ve arkadaşlarını eleştiren bu yoruma kayıtsız kalmadı.
AMAN ARDA GÖRMESİN!
Sosyetik güzele hemcinsi tarafından yapılan bu çirkin yorum, "Aman Arda görmesin" dedirtti.
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