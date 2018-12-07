medyada ünlü kadınlara özellikle hemcinsleri tarafından yapılanyorumların hedefinde önceki gün ünlü futbolcuvardı. Geçtiğimiz günlerde eşinin düzenlediği partide 33. yaşını kutlayan sosyetik güzeli,gibi dostları yalnız bırakmadı.Partiye katılan konuklar, geceden bol bol paylaşım yaptı. Bir takipçi ise Doğan'ın fotoğrafının altınadiye yorum yaptı. İki ay önce anne olan sosyetik güzel, bu çirkin yorumadiye karşılık vererek takipçiye golünü attı.medyada nadiren paylaşım yapan Aslıhan Turan, kendisini ve arkadaşlarını eleştiren bu yoruma kayıtsız kalmadı.Sosyetik güzele hemcinsi tarafından yapılan bu çirkin yorum, "Aman Arda görmesin" dedirtti.