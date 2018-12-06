Su yerine antifriz içti

Ünlü tiyatrocu Sumru Yavrucuk'un önceki gün yaptığı hata hayatına mal oluyordu. Yavrucuk, Marmaris'te sahnelediği oyunun dekorunda kullanılan antifrizi su sanıp içti.
Oyun sonrası fenalaşan 57 yaşındaki oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca gözetim altında tutulan sanatçının sağlık durumu iyi.
Oyun sonrası fenalaşan 57 yaşındaki oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca gözetim altında tutulan sanatçının sağlık durumu iyi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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