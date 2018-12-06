Serenay kaçışı!

Adı geçtiğimiz yıl Serenay Aktaş'la anılan Hakan Sabancı, iddiaya göre bir hafta önceki Beşiktaş-Galatasaray derbisini de özel locada Aktaş'la birlikte izledi. Önceki akşam Bebek'te eğlenen çapkın işadamı, Aktaş'la aşk yaşayıp yaşamadığı sorulunca sessiz kalıp aşkı itiraf eder gibiydi.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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