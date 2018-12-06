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  • 06.12.2018
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‘Şahin Tepesi’nden anlamlı mesaj

Atv’nin sevilen dizisi ‘Şahin Tepesi’nin yeni bölümüyle anlamlı bir mesaj verilecek. Aybüke Pusat ve Boran Kuzum, yol kenarındaki bir köpeği sahiplenip sokak hayvanlarına dikkat çekecek.

Yayınlandığı ilk günden itibaren milyonları atv'ye kilitleyen 'Şahin Tepesi'nden alkışlık hareket… Büyük beğeniyle izlenen dizinin yeni bölümünde Aybüke Pusat (Verda) ve Boran Kuzum (Efe), sokakta buldukları bir köpeği kurtaracak.



İkili, kış günlerinde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına yardım için dikkat çekecek. Ünlü oyuncular, "İyi şartlarda yaşamak her canlının hakkı. Soğukta ve sıcakta kapının önüne mama ve su koy" diyerek hayranlarına çağrı da yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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