‘Şahin Tepesi’nden anlamlı mesaj

ilk günden itibaren milyonlarıkilitleyenalkışlık hareket… Büyük beğeniyle izlenen dizinin yeni bölümündesokakta buldukları bir köpeği kurtaracak.kış günlerinde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına yardım için dikkat çekecek. Ünlü oyuncular,diyerek hayranlarına çağrı da yaptı.