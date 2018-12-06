Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.12.2018
  • Gazete

hayranına servet değerindeki elbisesini hediye edecek

, yılbaşı gecesi vereceği konser için Fransız bir modacıya 300 bin lira değerinde elbise diktirdi. Ünlü sanatçı, konserine gelen bir hayranına servet değerindeki kıyafetini hediye edecek.

Süper Bonkör
Yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki Elexus Hotel'de konser verecek olan Ajda Pekkan, sahne kostümü için kesenin ağzını açtı. Süperstar, Fransız bir tasarımcıya özel bir kostüm hazırlattı. Pekkan'ın cebinden kostüm için 300 bin lira çıktı.

Yeni yıl gecesi sahnede hayranlarının karşısına sürprizlerle çıkacak olan ünlü sanatçının özel dikim kostümünü de davetlilerden birine hediye edeceği öğrenildi. 'ın hem servet değerinde bir sahne kıyafeti hazırlatması hem de bunu bir hayranına bağışlayacak olması ise "Süper bonkör Pekkan" yorumları yaptırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriAjda Pekkan hayranına servet değerindeki elbisesini hediye edecek
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar