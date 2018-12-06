Yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki Elexus Hotel'de konser verecek olan Ajda Pekkan, sahne kostümü için kesenin ağzını açtı. Süperstar, Fransız bir tasarımcıya özel bir kostüm hazırlattı. Pekkan'ın cebinden kostüm için 300 bin lira çıktı.
Yeni yıl gecesi sahnede hayranlarının karşısına sürprizlerle çıkacak olan ünlü sanatçının özel dikim kostümünü de davetlilerden birine hediye edeceği öğrenildi. Ajda Pekkan'ın hem servet değerinde bir sahne kıyafeti hazırlatması hem de bunu bir hayranına bağışlayacak olması ise "Süper bonkör Pekkan" yorumları yaptırdı.
Yeni yıl gecesi sahnede hayranlarının karşısına sürprizlerle çıkacak olan ünlü sanatçının özel dikim kostümünü de davetlilerden birine hediye edeceği öğrenildi. Ajda Pekkan'ın hem servet değerinde bir sahne kıyafeti hazırlatması hem de bunu bir hayranına bağışlayacak olması ise "Süper bonkör Pekkan" yorumları yaptırdı.
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