Adriana’yı heveslendiren 22 metrelik duvak...

Kendisinden 10 yaş küçük Amerikalı şarkıcı Nick Jonas ile evlenen Hint oyuncu Priyanka Chopra, 22 metre duvaklı gelinliğiyle olay yarattı. Ünlü yıldızın görkemli düğünü; Adriana Lima'yı da gaza getirdi.
Metin Hara ile aşk yaşayan Brezilyalı model, düğünden kareleri Instagram'da paylaşan Jonas'ı tebrik etti. Adriana Lima, bu yorumuna "Sıra sende" diye yazan bir arkadaşına da "Evet, ben de öyle umuyorum" karşılığını verdi.
Metin Hara ile aşk yaşayan Brezilyalı model, düğünden kareleri Instagram'da paylaşan Jonas'ı tebrik etti. Adriana Lima, bu yorumuna "Sıra sende" diye yazan bir arkadaşına da "Evet, ben de öyle umuyorum" karşılığını verdi.
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