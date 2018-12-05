Utangaç ikili

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Tolga Sala ile birlikte önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine giden ikili, gazetecileri karşılarında görünce utangaç tavırlar sergiledi. El ele mağazaları gezen Pamuk ve Sala, alışveriş yaptı.
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