Soğuk duş!

Sunucu Ece Erken, önceki gün evinde şok yaşadı. Oğlu Eymen banyodayken duşakabinin camının patladığını gören Erken, sinir krizi geçirdi. Güzel sunucu paylaştığı videoyla şöyle isyan etti: "Bunu kim açıklar! Ya Eymen'e bir şey olsaydı? Oğlumun banyoya girdiği sırada olması, olabilecekler ihtimali beni nasıl yordu ve üzdü anlatamam."
Patlayan duşakabinin kırık camlarını takipçileriyle paylaşan Ece Erken, "Bunun hesabını verecekler" dedi.
Patlayan duşakabinin kırık camlarını takipçileriyle paylaşan Ece Erken, "Bunun hesabını verecekler" dedi.
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