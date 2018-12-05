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  • 05.12.2018
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Soğuk duş!

Soğuk duş!
Sunucu Ece Erken, önceki gün evinde şok yaşadı. Oğlu Eymen banyodayken duşakabinin camının patladığını gören Erken, sinir krizi geçirdi. Güzel sunucu paylaştığı videoyla şöyle isyan etti: "Bunu kim açıklar! Ya Eymen'e bir şey olsaydı? Oğlumun banyoya girdiği sırada olması, olabilecekler ihtimali beni nasıl yordu ve üzdü anlatamam."




Patlayan duşakabinin kırık camlarını takipçileriyle paylaşan , "Bunun hesabını verecekler" dedi.



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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