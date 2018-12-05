önceki gün yaptığı paylaşımlarıylagönderir gibiydi... Cep telefonunda mesajlarını yakaladığı için terk ettiği ünlü model için o dönemdiyen Hacı Sabancı, Özge Ulusoy defterini de bir daha açılmamak üzere kapattı. Ancak Özge Ulusoy'un paylaşımları,yaşayan Sabancı'yı unutamadığını düşündürdü.