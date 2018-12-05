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  • 05.12.2018
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'un anıları depreşti! 'ya mesaj mı var?

'un anıları depreşti! Ünlü model, önceki gün eski aşkı ile sık sık gittiği ’teki oteldeydi. Ulusoy, aynı odadan bu kez yalnız fotoğraf çektirdi. Modelin, Instagram’ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımına kalp çizmesi ‘Hacı’ya mesaj mı var?’ dedirtti!



ÖZGE Ulusoy, önceki gün yaptığı paylaşımlarıyla 2017'de ayrıldığı altı yıllık eski aşkı Hacı Sabancı'ya mesaj gönderir gibiydi... Cep telefonunda mesajlarını yakaladığı için terk ettiği ünlü model için o dönem "Yazışmalar; planlama, hakaret ve nefret içeriyordu. Özge'nin beni sevmediğini anladım. Ben onun için bir projeymişim" diyen Hacı Sabancı, Özge Ulusoy defterini de bir daha açılmamak üzere kapattı. Ancak Özge Ulusoy'un paylaşımları, şimdilerde sosyetik Nazlı Kayı ile aşk yaşayan Sabancı'yı unutamadığını düşündürdü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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