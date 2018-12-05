ÖZGE Ulusoy, önceki gün yaptığı paylaşımlarıyla 2017'de ayrıldığı altı yıllık eski aşkı Hacı Sabancı'ya mesaj gönderir gibiydi... Cep telefonunda mesajlarını yakaladığı için terk ettiği ünlü model için o dönem "Yazışmalar; planlama, hakaret ve nefret içeriyordu. Özge'nin beni sevmediğini anladım. Ben onun için bir projeymişim" diyen Hacı Sabancı, Özge Ulusoy defterini de bir daha açılmamak üzere kapattı. Ancak Özge Ulusoy'un paylaşımları, şimdilerde sosyetik Nazlı Kayı ile aşk yaşayan Sabancı'yı unutamadığını düşündürdü.
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