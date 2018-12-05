Memleket ziyareti

Saltbae (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, önceki gün memleketi Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne gitti. Annesinin adına yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret etti.
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Saltbae (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, önceki gün memleketi Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne gitti. Annesinin adına yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret etti.
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