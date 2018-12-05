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  • 05.12.2018
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Memleket ziyareti



Saltbae (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, önceki gün memleketi Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne gitti. Annesinin adına yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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