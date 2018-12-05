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  • 05.12.2018
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ve arasındaki rekabet annelerine de sıçradı

Kıran kırana!
Prens Hary ile evlenen 'ın kaprisleri Kraliyet'i gerdi! Eltisi ile birbirine girdiği iddia edildi. Kate'e ise annesi Carole'dan destek geldi. "Kızımdan her zaman fikir alırım" dedi. Bu sözleri, eltiler arasındaki savaş annelerine de sıçradı dedirtti. İddiaya göre Carole Middleton, Meghan'ın annesinin Kraliyet Ailesi'ne daha yakın olmasına gücendi.



Kate-Carole Middleton
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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