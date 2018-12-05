Prens Hary ile evlenen Meghan Markle'ın kaprisleri Kraliyet'i gerdi! Eltisi Kate Middleton ile birbirine girdiği iddia edildi. Kate'e ise annesi Carole'dan destek geldi. "Kızımdan her zaman fikir alırım" dedi. Bu sözleri, eltiler arasındaki savaş annelerine de sıçradı dedirtti. İddiaya göre Carole Middleton, Meghan'ın annesinin Kraliyet Ailesi'ne daha yakın olmasına gücendi.
Kate-Carole Middleton
Kate-Carole Middleton
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