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Çiçek gibi açtı

Çiçek gibi açtı
2014 Türkiye ikinci güzeli seçilen Dilan Çiçek Deniz'in 10 parmağında 10 marifet var... 13 yaşından beri ailesine destek olmak için çalışan 24 yaşındaki oyuncu, 17 yaşında tiyatro ödülü aldı.

İngilizce'nin yanı sıra İspanyolca öğrenmek için kolları sıvayan Dilan Çiçek Deniz'in ilk şiir kitabı, 15 yaşındayken basıldı. Deniz, at biniyor ve piyano çalıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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