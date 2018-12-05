Bazlamayı affetmedi

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel'in haklı davası... Güzel oyuncu, Instagram'da kendisi için "Bazlama surat" gibi psikolojik şiddet içeren ifadeler kullanan iki fenomeni şikayet etti. '2. Sayfa'nın haberine göre Burak Altındağ ve Alp Kılınç hakkında suç duyurusunda bulunan Erçel'e iyi haber geldi. Mahkeme, Altındağ ve Kılınç'ın yaptığı paylaşımların kişilik haklarını ihlal etme kastıyla yapıldığı kanaatine varıp içeriklere erişimin engellenmesine karar verdi.
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