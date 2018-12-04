İngiltere'de 19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan oyuncu Meghan Markle, eltisi Kate Middleton'u çekemedi. Prens Harry ile birlikte Kensington Sarayı'ndan taşınmaya karar verdi. Bu karar Kraliyet Ailesi'ni gerdi. ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama ise aykırı gelin Markle'ye Good Housekeeping dergisi aracılığıyla şu mesajı gönderdi: "Eminim böyle bir yaşantıyı hayal bile etmiyordun. Orada bazı projelere başlamak için acele etme. Kendine zaman tanı."
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