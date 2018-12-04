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'dan Meghan'a nasihat

First nasihat
'de 19 Mayıs'ta ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan oyuncu Meghan Markle, eltisi 'u çekemedi. Prens Harry ile birlikte 'ndan taşınmaya karar verdi. Bu karar Kraliyet Ailesi'ni gerdi. ABD'nin eski 'si ise aykırı gelin Markle'ye Good Housekeeping dergisi aracılığıyla şu mesajı gönderdi: "Eminim böyle bir yaşantıyı hayal bile etmiyordun. Orada bazı projelere başlamak için acele etme. Kendine zaman tanı."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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