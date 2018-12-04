Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, işlerini büyüttü. Dizer, moda sektöründeki başarısını ortağı Deniz Marşan'la 2016'da Şişli'de açtığı Room and Rumors adlı mekanıyla işletmeciliğe taşımıştı. Restoran ve butik olarak hizmet veren mekanın günlerdir kapalı olması herkesi meraklandırdı. 4 aylık kirasının ödenmesine rağmen mekanın kilitli olması dedikodu kazanını kaynattı.
Kulislerde "Room and Rumors, kapısına kilit vurdu" dedikodusu dolaşırken gerçek sonradan anlaşıldı.
YOĞUN TALEP GÖRDÜ
Ev sahibi olduğu özel partilerle de adından söz ettiren mekan, eğlence severlerden öylesine talep gördü ki Dizer ile Marşan, daha büyük bir yere geçmek için kolları sıvadı. İkili, işlerini büyüttüklerini 'Room and Rumors'un Instagram hesabında duyurdu. Başak Dizer'in bu başarısı da "Kıvanç'ın patroniçesi" dedirtti.
Başak Dizer, başarısıyla eşini gururlandırıyor.
DOĞAN SAVAŞ
Kulislerde "Room and Rumors, kapısına kilit vurdu" dedikodusu dolaşırken gerçek sonradan anlaşıldı.
YOĞUN TALEP GÖRDÜ
Ev sahibi olduğu özel partilerle de adından söz ettiren mekan, eğlence severlerden öylesine talep gördü ki Dizer ile Marşan, daha büyük bir yere geçmek için kolları sıvadı. İkili, işlerini büyüttüklerini 'Room and Rumors'un Instagram hesabında duyurdu. Başak Dizer'in bu başarısı da "Kıvanç'ın patroniçesi" dedirtti.
Başak Dizer, başarısıyla eşini gururlandırıyor.
DOĞAN SAVAŞ
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