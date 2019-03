oyuncustil danışmanı eşiişlerini büyüttü. Dizer, moda sektöründeki başarısını ortağıaçtığıadlı mekanıyla işletmeciliğe taşımıştı. Restoran ve butik olarak hizmet veren mekanın günlerdir kapalı olması herkesi meraklandırdı.dedikodu kazanını kaynattı.Kulislerde "Room and Rumors, kapısına kilit vurdu" dedikodusu dolaşırken gerçek sonradan anlaşıldı.Ev sahibi olduğu özel partilerle de adından söz ettiren mekan, eğlence severlerden öylesine talep gördü ki Dizer ile Marşan,kolları sıvadı. İkili, işlerini büyüttüklerini 'Room and Rumors'un Instagram hesabında duyurdu. Başak Dizer 'in bu başarısı dadedirtti.Başak Dizer, başarısıyla eşini gururlandırıyor.