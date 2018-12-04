Eylül'de 6 buçuk yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt, barışma şerefine parti verdi. Eski eşler, önceki akşamki kutlama için Arnavutköy'deki Levendiz adlı mekanı kapattı. Çifti, gecede sanatçı dostları yalnız bırakmadı.
Barışmaları geçtiğimiz hafta Paris tatiliyle ortaya çıkan eski eşler, gecede doyasıya eğlendi. Mekandan el ele çıkan çift, tebrikleri kabul etti. Akalın, "Tekrar evlilik var mı?" sorusuna ise "Tabii ki hayır" yanıtını verdi.
DOĞAN SAVAŞ
Barışmaları geçtiğimiz hafta Paris tatiliyle ortaya çıkan eski eşler, gecede doyasıya eğlendi. Mekandan el ele çıkan çift, tebrikleri kabul etti. Akalın, "Tekrar evlilik var mı?" sorusuna ise "Tabii ki hayır" yanıtını verdi.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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