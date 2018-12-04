Candan paylaşım

Temmuz'da oyuncu Öykü Karayel'le evlenen Can Bonomo'dan imrendiren paylaşım. İki yıllık aşklarını nikah masasına taşıyan çiftten Bonomo, önceki gün eşiyle bu romantik pozunu paylaştı. Başarılı müzisyenin paylaşımı binlerce beğeni aldı. Mutluluklarıyla imrendiren ikiliye "Maşallah" yorumu yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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