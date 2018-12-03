Spordan sonra çiğ köfte!

Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den ironik paylaşım... Sosyetik güzel önceki gün birkaç saat spor yaptı. Ter attı. Çıkışta da soluğu çiğ köftecide aldı.
Çiğ köfte ziyafetini Instagram'da paylaştı. Takipçileri ise "Sporun manası kalmadı" şeklinde yorumlar yaptı.
Çiğ köfte ziyafetini Instagram'da paylaştı. Takipçileri ise "Sporun manası kalmadı" şeklinde yorumlar yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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