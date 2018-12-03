Meryem hava bastı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin deyim yerindeyse ayağı yere basmıyor. İstanbul ile Almanya arasında mekik dokuyan Uzerli, geçtiğimiz gün de marka yüzü olduğu Atasay'ın Dubai'deki davetine gitti.
Dubai'de verdiği çarpıcı pozları Instagram'da paylaşan ünlü oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Dubai'de verdiği çarpıcı pozları Instagram'da paylaşan ünlü oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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