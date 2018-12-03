Kötü kalpli kardeşini buldu

Renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken sosyetik Melda Kamhi Kosif, önceki gün takipçilerini güldürdü. Saçlarını platin sarısına boyatan Kosif, yeni imajıyla kendisini 'Harry Potter' filmindeki 'Lucius Malfoy' karakterine benzetti. İngiliz aktör Jason Isaac'ın canlandırdığı kötü kalpli sihirbazın karesini kendi fotoğrafıyla paylaşan Melda Hanım, altına da "Harry Potter'daki kötü kalpli kardeşimi buldum" notu düşerek yüzleri gülümsetti.
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