Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.12.2018
  • Gazete

Kötü kalpli kardeşini buldu

Saçlarını sarıya boyatan sosyetik Melda Kosif, kendini ’daki ‘’ karakterine benzetti.

Kötü kalpli kardeşini buldu
Renkli paylaşımlarıyla dikkat çeken sosyetik Melda Kamhi Kosif, önceki gün takipçilerini güldürdü. Saçlarını platin sarısına boyatan Kosif, yeni imajıyla kendisini 'Harry Potter' filmindeki 'Lucius Malfoy' karakterine benzetti. İngiliz aktör Jason Isaac'ın canlandırdığı kötü kalpli sihirbazın karesini kendi fotoğrafıyla paylaşan Melda Hanım, altına da "Harry Potter'daki kötü kalpli kardeşimi buldum" notu düşerek yüzleri gülümsetti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriKötü kalpli kardeşini buldu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar