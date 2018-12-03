İltifat yağmuru

Önceki akşam Etiler Sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşan Alişan'ı 7 aylık hamile eşi Buse Tektaş yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı, şarkılarını kendisini en önden izleyen eşinin gözlerinin içine bakarak söyledi. Alişan, eşi için söylediği 'Tapılacak Kadınsın' şarkısıyla da oyuncuya bir kez daha ilan-ı aşk etti.