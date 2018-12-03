California'da geçen ay meydana gelen yangında 88 kişi can verdi. Yangında evi zarar görenlerden biri de Hollywood aktörü Gerard James Butler'di. İskoç oyuncu, yangında hasar görün evini, çektiği videoyla gösterdi. Yangın mağdurlarından Butler, geçen yıl ABD'de İsrail ordusuna yardım toplamak için düzenlenen galada boy gösteren ve Filistinliler'in evini başına yıkan İsrail ordusu için 50 milyon dolar toplanmasına yardım eden bir isimdi. Bazı Twitter kullanıcıları, Filistin'i hatırlatarak ünlü yıldıza tepki gösterdi. Bazı Twitter kullanıcıları, oyuncuya "Bu senin yaşadığın şey Filistin halkının günlük yaşamının bir parçası" ve "Filistinliler'in yaşadığı acıyı şimdi anladın mı?" mesajını gönderdi.
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