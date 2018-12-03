Duygusal kutlama

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Düzyatan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Düzyatan Instagram'da paylaştığı karenin altına duygu dolu sözler yazdı. 30'uncu yaş gününü kutlayan Neslişah Düzyatan ise hislerini şöyle dile getirdi: "Şanslıyım, çünkü 30 yaşıma elimde sevgilimin, eşimin eli, kucağımda iki evlat ve çevremde eşsiz dostlarımla girdim. Teşekkürler hayat!"
Aslışah Alkoçlar da ablasının doğum gününü kutladı.
Aslışah Alkoçlar da ablasının doğum gününü kutladı.
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