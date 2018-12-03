Yeniden barışan Demet Akalın ile Okan Kurt'un kaçışı bitti. 6 buçuk yıllık evliliklerini Eylül'de bitiren ikilinin barışması geçtiğimiz hafta gizlice gittikleri Paris tatiliyle ifşa olmuştu. Kurt, önceki akşam da eski eşini Etiler'de sahne alacağı mekana aracıyla götürüp "İyi sahneler aşkım benim" diyerek uğurladı.







Doğan SAVAŞ