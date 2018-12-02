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  • 02.12.2018
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'den ikinci çark! Olay yaratan paylaşımı

’le rol aldığı filmden bir fotoğraf paylaşan , ‘Paylaşımı ben değil ajansım yaptı’ dedi. Deniz, daha önce de eski aşkının fotoğrafını beğenince ‘Ben değil 6 yaşındaki yeğenim’ beğendi demişti.



Özcan Deniz, 'U dönüşü' yapmaya alıştı! Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün Twitter'da Fahriye Evcen'le 2012'de rol aldığı 'Evim Sensin' filminden bir paylaşım yaptı. Kendisi de Feyza Aktan'la evli olan Deniz'in Burak Özçivit'le evliliğinden bir bebek bekleyen eski aşkıyla paylaştığı bu karesi, büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Deniz'in birlikte çalıştığı ajans, şu açıklamayı yaptı:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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