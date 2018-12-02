Özcan Deniz, 'U dönüşü' yapmaya alıştı! Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün Twitter'da Fahriye Evcen'le 2012'de rol aldığı 'Evim Sensin' filminden bir paylaşım yaptı. Kendisi de Feyza Aktan'la evli olan Deniz'in Burak Özçivit'le evliliğinden bir bebek bekleyen eski aşkıyla paylaştığı bu karesi, büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Deniz'in birlikte çalıştığı ajans, şu açıklamayı yaptı:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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