'U dönüşü' yapmaya alıştı! Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün Twitter'darol aldığıfilminden bir paylaşım yaptı.olan Deniz'inevliliğinden bir bebek bekleyençekti. Gelen tepkiler üzerine Deniz'in birlikte çalıştığı ajans, şu açıklamayı yaptı: