İkinci bahar

Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, önceki gün kızları Nazlı ile İstinyePark'ta objektife yansıdı. 6 yıllık eski eşler, geçtiğimiz yaz da ailece Bodrum'da tatil yaparak 'Aşk yeniden' mesajı vermişti.
Kızları ile alışveriş yapıp daha sonra bir mekanda yemek yiyen ikili, evlilik sorularını ise yanıtsız bıraktı. Ünlü şarkıcının Bilginer'in evlenirken 2006'da verdiği tektaşı takması ise gözlerden kaçmadı.
Kızları ile alışveriş yapıp daha sonra bir mekanda yemek yiyen ikili, evlilik sorularını ise yanıtsız bıraktı. Ünlü şarkıcının Bilginer'in evlenirken 2006'da verdiği tektaşı takması ise gözlerden kaçmadı.
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