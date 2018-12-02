Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.12.2018
  • Gazete

Hayata dil çıkardı

Hayata dil çıkardı
Hadise'nin dünya umrunda değil. Popçunun ablası ve kardeşiyle arasındaki para mevzusu nedeniyle anne Gülnihal Açıkgöz, Temmuz'da intihar girişiminde bulunmuştu. Anne Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde de 'ya gitti. , önceki gün ise dil çıkarırken paylaşım yapıp eleştirilere kulaklarını tıkadığını gösterdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriHayata dil çıkardı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar