Hayata dil çıkardı

Hadise'nin dünya umrunda değil. Popçunun ablası ve kardeşiyle arasındaki para mevzusu nedeniyle anne Gülnihal Açıkgöz, Temmuz'da intihar girişiminde bulunmuştu. Anne Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde de Belçika'ya gitti. Hadise, önceki gün ise dil çıkarırken paylaşım yapıp eleştirilere kulaklarını tıkadığını gösterdi.
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