Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 02.12.2018
  • Gazete

Dubai Emiri El Maktum Darıca’ya saray yaptırdı

Dubai Emiri El Maktum, Darıca’ya malikane yaptırdı. Osmanlı tarzı iç dekorasyonda 24 ayar altın kullanıldı. Maliyetin 5 milyon TL’yi bulduğu açıklandı.



Dubai Emiri El Maktum, bir süre önce Türkiye'ye uğradı. Yurdun birçok noktasını dolaştı. Kocaeli Darıca'ya ise hayran kaldı. Bu bölgeye sessiz sedasız ultra lüks bir malikane yaptırdı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriDubai Emiri El Maktum Darıca’ya saray yaptırdı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar