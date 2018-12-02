Dubai Emiri El Maktum Darıca’ya saray yaptırdı

Dubai Emiri El Maktum, Darıca’ya malikane yaptırdı. Osmanlı tarzı iç dekorasyonda 24 ayar altın kullanıldı. Maliyetin 5 milyon TL’yi bulduğu açıklandı. Dubai Emiri El Maktum, bir süre önce Türkiye'ye uğradı. Yurdun birçok noktasını dolaştı. Kocaeli Darıca'ya ise hayran kaldı. Bu bölgeye sessiz sedasız ultra lüks bir malikane yaptırdı... 10 AYDA TAMAMLANDI İç dekorasyonda kullanılan mobilyaların tamamı ise Maktum'un isteği üzerine el işçiliğiyle yapıldı. 3 bin 500 metrekarelik malikanenin iç dekorasyonunda 24 ayar altın kullanıldı. 10 ay süren iç dekorasyon için 10 mimar geceli gündüzlü çalıştı. El Maktum'un, malikanesi için yapılan harcamaların ise 5 milyon TL'yi bulduğu açıklandı. Dekorasyonla ilgilenen firma ise Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da önemli projelere hazırlandıklarını, çalıştıkları isimler arasında siyasetçilerin, iş insanlarının ve futbolcuların da olduğunu vurguladı. El Maktum'un özel isteği üzerine malikanenin hemen hemen her köşesinde Osmanlı motifleri kullanıldı. Ultra lüks eşyalar ise göz kamaştırdı. Hereke halısı serdirdi. Her tarafı altınla kaplattı. Krallara layık banyo yaptırdı.
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