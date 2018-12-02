'Doha'l hayranlık

Doha Film Enstitüsü tarafından Katar'da düzenlenen 6. Ajyal Film Festivali 28 Kasım'da başladı. Her yıl birçok Holywood yıldızını da ağırlayan festivale, bu yıl Engin Altan Düzyatan ve Bülent İnal da çağrıldı. İkili festivalin açılış gününde büyük bir sevgiyle karşılandı. Arap dünyasının büyük ilgi gösterdiği Engin Altan Düzyatan ve Bülent İnal, söyleşi sonrası hayranlarına imza dağıttı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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