Okan Kurt'un piyasaya borcu nedeniyle evine haciz gelen Demet Akalın, işadamıyla Eylül'de boşanmıştı. Kurt'la yeniden barışan ünlü popçu, eleştiri yağmuruna tutuldu.
Akalın, önceki gün Mehmetçik Vakfı'na bağışlarından dolayı aldığı ödülü paylaştı. Popçu, "Vergi kaçırıp bağış yapmak ne zaman hüner oldu?" diyen bir kişiye "Fatiha oku da Mehmetçikler için fuzuli nefes almadığına şükredelim" dedi...
Akalın, önceki gün Mehmetçik Vakfı'na bağışlarından dolayı aldığı ödülü paylaştı. Popçu, "Vergi kaçırıp bağış yapmak ne zaman hüner oldu?" diyen bir kişiye "Fatiha oku da Mehmetçikler için fuzuli nefes almadığına şükredelim" dedi...
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