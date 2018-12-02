Atv ayların değil yılların birincisi

Türkiye'nin kanalı atv, 2016 yılından bu yana rakipsizliğini korumaya devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv; yayınladığı dizi ve programlarıyla Kasım ayında da zirveye oturdu. atv; Tüm Gün- Tüm Kişiler, Tüm Gün-AB, Tüm Gün-20+ABC1 ve Prime Time-Tüm Kişiler, Prime Time - 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu.
GELENEK BOZULMADI...
Atv; bu başarısıyla ayların değil yılların kanalı olduğunu bir kez daha ispatladı. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını korudu. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi diziler, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 'Esra Erol'da' ve 'Son Durak' gibi başarılı yapımlar milyonları yine atv ekranına kilitledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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