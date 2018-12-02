Atv ayların değil yılların birincisi

kanalıkorumayadevam ediyor. Kantar Medya'danalınan verilere göre atv; yayınladığıdizi ve programlarıyla Kasım ayındada zirveye oturdu.oldu.Atv; bu başarısıyla ayların değilyılların kanalı olduğunu bir kez dahaispatladı. Kaliteden ödün vermedenzirvede kalan atv, en çok izlenenkanal olma unvanını korudu.'SenAnlat Karadeniz' vegibi diziler, 'Müge Anlıile Tatlı Sert', 'Esra Erol'da' ve'Son Durak' gibi başarılı yapımlarmilyonları yine atv ekranına kilitledi.