Ahmet Kural - Sıla davası arapsaçına döndü!





Sıla ile Ahmet Kural arasında 30 Ekim gecesi geçtiği öne sürülen darp olayıyla ilgili ortaya atılan iddialar ortalığı iyice karıştırdı. Kanal D Haber, Kural tarafından darp edildiğini iddia ederek dava açan Sıla'nın olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen görüntülerini geçtiğimiz akşam yayınladı. Habere göre; arkadaşının evinde eğlenen 38 yaşındaki popçunun videosu; yüzünde ve kolunda darp izi olmadığı bilgisiyle dava dosyasına eklendi.