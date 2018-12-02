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  • 02.12.2018
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Ahmet Kural - Sıla davası arapsaçına döndü!

Ahmet Kural, beni dövdü’ diyen Sıla’nın yeni görüntüleri, ‘Darp izi yok’ iddiasıyla sunuldu. ‘Kural, bu videoyu lehine kullanacak’ yorumu yapıldı. Ancak dikkatli bakıldığında görülen morluklar ve oyuncunun avukatının ‘Videoyu yeni gördük’ açıklaması işleri iyice karıştırdı.



Sıla ile Ahmet Kural arasında 30 Ekim gecesi geçtiği öne sürülen darp olayıyla ilgili ortaya atılan iddialar ortalığı iyice karıştırdı. Kanal D Haber, Kural tarafından darp edildiğini iddia ederek dava açan Sıla'nın olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen görüntülerini geçtiğimiz akşam yayınladı. Habere göre; arkadaşının evinde eğlenen 38 yaşındaki popçunun videosu; yüzünde ve kolunda darp izi olmadığı bilgisiyle dava dosyasına eklendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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