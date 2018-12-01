Moda buluşması

Merhum sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar'dan sürpriz proje. Önceki gün ünlü smokinci Levon Kordonciyan'ın Osmanbey'deki mağazasında görüntülenen Açar, moda sektörüne girmeye hazırlandığını söyledi.

Kordonciyan'dan ilham aldığını söyleyen sanatçı, "Levon Bey, bana bir kostüm hazırladı, telefonlarım günlerce susmadı. Kadınların da böyle özel parçaları giymeye hakkı var. Ben de Levon Bey'i güçlükle ikna ettim. Yakında çalışmalara başlıyoruz" dedi.