Güzel düet

Güzel popçular Ece Seçkin ve Derya Uluğ, komedi filmi 'Kafalar Karışık' için düet yaptı. Filmle aynı adı taşıyan şarkı, eğlenceli müziği ve sözleriyle beğeni topladı.
Başrollerinde sosyal medya fenomenleri Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yer aldığı film 7 Aralık'ta vizyona giriyor.
Başrollerinde sosyal medya fenomenleri Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yer aldığı film 7 Aralık'ta vizyona giriyor.
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