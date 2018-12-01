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  • 01.12.2018
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Amerikan düşesi

Hollywood yıldızı Meghan, İngiliz Kraliyet Ailesi’ni karıştırdı. Kuralları hiçe sayan yeni gelinin, düğünden önce eltisi Kate’i ağlattığı ortaya çıktı.

Amerikan düşesi
ABD'li oyuncu Meghan Markle, 'nin gönlünü çaldı. Mayıs ayındaki düğünün ardından Sussex Düşesi unvanını aldı. Hollywood yıldızı Markle, evlendiği andan itibaren kraliyet kurallarını bir bir yıktı. İlk çocuklarını Mayıs ayında kucaklarına almayı planlayan çift, kraliyet üyelerinin yaşadığı 'ndan Frogmore Cottage malikanesine taşınma kararı aldı. Bu durum, kraliyet ailesindeki çatlağı ortaya çıkardı.



PRENSESİ DE KÜSTÜRDÜ!
Meghan'ın, eltisi ile anlaşamadığı iddiası ortaya atıldı. Son iddia ise gündemi sarstı! Kate-William çiftinin kızları Prenses Charlotte, amcası Harry'nin düğününde çiçek kız olacaktı. Düğüne sayılı gün kala provalar yapıldı. Ancak Meghan öyle kaprisliydi ki Kate daha fazla dayanamadı. Herkesin içinde ağlamaya başladı. Ayrıca Meghan, hamileliğini Ekim ayında evlenen Prenses Eugenie'in düğününde açıkladı. Eugenie ise Harry ve Meghan'a kırıldı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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