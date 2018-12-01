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  • 01.12.2018
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'nın eski eşi suskunluğunu bozdu

ile ’nın boşanmasıyla gözlerin çevrildiği , dün suskunluğunu bozdu. Ilıcalı’nın önceki eşi Yılmaz; ‘Benim için önemli olan kızlarımın babası Acun’un mutluluğu’ yorumu yaptı.

Bir tek dileğim var mutlu ol yeter
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz gün 14 aylık evliliğini bitirmesiyle gözlerin çevrildiği Zeynep Yılmaz, dün suskunluğunu bozdu. Güzel mimarın, boşanmanın ardından Ilıcalı ile evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Subaşı için "Yuva yıkanın yuvası olmaz" dediği iddia edilmişti.

'ARTIK YORULDUM!'
ile 13 yıllık evliliğini 2016'da bitiren ve bu evlilikten iki kızı bulunan , Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Sustuğum halde; söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden, bana atıf yapılan haberlerden, da gerek işimle gerekse güncel yaşamımla alakalı yaptığım paylaşımlardan bir gönderme aranmasından, her insan gibi mutluysam gülmemden, üzgünsem somurtmamdan anlamlar çıkarılmasından yoruldum. Gündemdeki konularla ilgili hiçbir açıklama yapmadım, yorumda bulunmadım ve bulunmayacağım. Acun, çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması, kızlarımız için önemlidir. Başka da söyleceğim bir şey yoktur. Herkesin buna saygı duyması ve anlayışlı olmasını rica ederim." Zeynep Yılmaz'ın yaptığı bu zarif açıklama, sosyal medyada büyük destek gördü.



ADINI AĞZINA ALMADI
Yılmaz, dün yaptığı açıklamada eski eşine destek verirken; evliliğinin bitmesine neden olan 'nın adını ise ağzına dahi almadı.



Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın 13 yıllık evliliklerinden Yasemin ve Leyla isminde iki kız çocukları bulunuyor.

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