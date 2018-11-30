Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, Türk halkının sosyal medyadaki kafası karışık tavrını gözler önüne serdi. Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı 9 yıllık aşkıyla yıllarca eleştirildi. Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncuyla geçtiğimiz yıl evlenerek yine gündem olmuştu. Milyonlar Subaşı'yı eleştirse de lüks ve renkli hayatını da merak etmeden duramadı. 26 Kasım'da Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini bitiren Subaşı'nın boşanmadan 1 saat sonra takipçi sayısı 100 bin arttı.