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  • 30.11.2018
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'dan boşanan 'nın takipçi sayısı 100 bin arttı

Vatandaş, eleştiri yağmuruna tuttuğu Şeyma Şubaşı’nı takip etmeden duramadı. ’dan boşanınca takipçi sayısı 100 bin artan Subaşı’nın beğenileri de rekor seviyede artış gösterdi!

Sosyal vaka!

Instagram fenomeni Şeyma Subaşı, Türk halkının sosyal medyadaki kafası karışık tavrını gözler önüne serdi. Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı 9 yıllık aşkıyla yıllarca eleştirildi. Şeyma Subaşı, ünlü televizyoncuyla geçtiğimiz yıl evlenerek yine gündem olmuştu. Milyonlar Subaşı'yı eleştirse de lüks ve renkli hayatını da merak etmeden duramadı. 26 Kasım'da Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini bitiren Subaşı'nın boşanmadan 1 saat sonra takipçi sayısı 100 bin arttı.

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