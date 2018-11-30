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  • 30.11.2018
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’dan al haberi

Hira’dan al haberi
Eylül'de 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt'un ayrılığı kısa sürdü. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan eski eşlerin barışmasını kızları Hira, duyurdu.

Önceki gün Paris'e giden çiftin 4 yaşındaki kızları Instagram'da "Annemle babam birlikte tatile gitti. Bana oyuncak alacaklar" diye hikaye paylaşarak barışmayı ilan etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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