Hira’dan al haberi

Eylül'de 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt'un ayrılığı kısa sürdü. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan eski eşlerin barışmasını kızları Hira, duyurdu.



Önceki gün Paris'e giden çiftin 4 yaşındaki kızları Instagram'da "Annemle babam birlikte tatile gitti. Bana oyuncak alacaklar" diye hikaye paylaşarak barışmayı ilan etti.

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